Bei einem Einbruch in ein Marburger Wohnhaus haben unbekannte Täter einen Sportwagen erbeutet.

Nach Polizeiangaben gelangten die Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch über die Terrassentür in das Haus in der Zeppelinstraße und stahlen mehrere Schlüssel. Sie entkamen mit einem vor dem Haus geparkten neuwertigen Porsche 911.