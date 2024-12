Einbrecher wirft Gullydeckel in Steinbach

Mit einem Gullydeckel soll ein 16-Jähriger in der Nacht zum Dienstag in eine Gaststätte in Steinbach (Hochtaunus) eingebrochen sein.

Veröffentlicht am 24.12.24 um 14:44 Uhr









Den Wurf durch ein Fenster bekam eine Mitarbeiterin mit, die noch im Lokal war, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche floh zunächst, wurde aber kurz darauf von einer Streife gefasst.