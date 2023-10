Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein Gebäude auf dem ehemaligen Klinikgelände in Darmstadt an der Heidelberger Straße eingebrochen.

Die Täter schlugen die Glastür des Gebäudes ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten, wie die Polizei mitteilte. Den Tätern gelang die Flucht.