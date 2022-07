Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, gewaltsam in ein Juweliergeschäft in Kassel einzubrechen.

Ein Täter habe eine Steinplatte in die Schaufensterscheibe geworfen, teilte die Polizei mit. Der andere versuchte, mit einer Axt den Rollladen hinter der Scheibe zu zerstören. Der Versuch missglückte, sie flüchteten ohne Beute.