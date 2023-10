Kuriose Beute - Kabel und Olivenöl in 13 Gartenhütten in Trebur gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in 13 Gartenhütten in Trebur (Groß-Gerau) eingebrochen.

Nach erstem Stand der Ermittlungen erbeuteten sie Kabel im Wert von rund 4.000 Euro und drei Flaschen Olivenöl, teilte die Polizei am Donnerstag mit.