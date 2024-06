Einfamilienhaus in Breitscheid in Vollbrand

Kurzmeldung Einfamilienhaus in Breitscheid in Vollbrand

Ein Einfamilienhaus in Breitscheid (Lahn-Dill) ist am Freitag in Vollbrand geraten.

Die Bewohner hatten sich bereits ins Freie retten können, als die Feuerwehr eintraf, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie blieben unverletzt. Das Haus stand den Angaben zufolge gänzlich in Flammen und ist nun unbewohnbar. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar.