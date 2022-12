In Wohnung gegrillt - Einsatz in Großkrotzenburg

Ein in einer Wohnung in Großkrotzenburg (Main-Kinzig) entfachter Holzkohlegrill hat am Sonntag zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geführt.

Laut Polizei wurde eine dreiköpfige Familie nach dem Grillen ins Krankenhaus gebracht. Das Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich komplett evakuiert.