Einsatz wegen verdächtiger Person an Schule in Homberg/Efze

An einer Schule in Homberg/Efze (Schwalm-Eder) ist es am Dienstagvormittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen.

Den Angaben zufolge hatte eine Schülerin einen unbekannten Mann mit einem Gegenstand im Schulgebäude gesehen und daraufhin eine Lehrkraft darüber informiert. Beamten durchsuchten die Räumlichkeiten der Schule, konnten aber keine verdächtige Person feststellen.