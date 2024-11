Elektroauto brennt in Tiefgarage in Wiesbaden

Ein Feuer in der Tiefgarage des Roncalli-Hauses in Wiesbaden hat für einen Großeinsatz gesorgt. Verletzt wurde niemand, es entstand ein hoher Schaden.

Ein Elektroauto geriet nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr am frühen Morgen in der Tiefgarage in Brand. Das Feuer habe für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Fast 100 Kräfte der Feuerwehr waren demnach bei den Löscharbeiten im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Wie es zu dem Brand kam, ist unklar. Nach ersten Erkenntnissen geht die Feuerwehr nicht davon aus, dass die Batterie des E-Fahrzeugs ursächlich für den Brand gewesen ist. Die Höhe des Schadens allein am Gebäude wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Roncalli-Haus ist das Haus der katholischen Stadtkirche Wiesbadens.