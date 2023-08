Elf Metalldiebe in Wetter auf frischer Tat ertappt

Die Polizei in Wetter (Marburg-Biedenkopf) hat elf mutmaßliche Metalldiebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Die im Ruhrgebiet lebenden Männer im Alter zwischen 21 und 42 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. Wie die Beamten am Dienstag berichteten, stehen sie unter dem Verdacht des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls. Die Täter hatten demnach am Sonntag in einem stillgelegten Betrieb Metallrohre und Leitungen abgebaut. Die Polizei umstellte nach Zeugenhinweisen das Gebäude. Dem Besitzer zufolge liegt der Schaden zusammen mit einer Tat aus dem Mai im hohen sechsstelligen Bereich.