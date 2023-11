Entflohener Straftäter in Frankfurt gefasst

Ein aus dem Maßregelvollzug in Emmendingen (Baden-Württemberg) geflohener Straftäter ist in Frankfurt geschnappt worden.

Die Polizei nahm ihn nach eigenen Angaben am Sonntagmorgen fest. Details wurden nicht genannt. Der 35-Jährigen saß wegen eines Tötungsdelikts in einer psychiatrischen Klinik, aus der er am Donnerstag entkam.