Erfolg bei Reichsbürger-Razzia in Hessen - Beweismittel sichergestellt

Auch in Hessen sind bei der großangelegten Aktion gegen die "Reichsbürger"- Vereinigung "Königreich Deutschland" zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden.

Bei der Durchsuchung in vier Bundesländern wurden Computer, Mobiltelefone, Speichermedien, verschiedene Ordner und Dokumente gesichtet, wie das Landeskriminalamt Sachsen am Donnerstag meldete. Am Mittwoch hatten Einsatzkräfte elf Objekte durchsucht. Dabei ging es um mutmaßlich unerlaubte Finanzgeschäfte. Sichergestellt wurden auch Bargeld, Goldbarren und Munition.