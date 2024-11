Über Wohnungsinserate soll ein Mann junge Chinesinnen gezielt angesprochen und dann vergewaltigt haben. Jetzt wurde der 43-Jährige in Südhessen festgenommen.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Dem Mann wird vorgeworfen, bei Wohnungsbesichtigungsterminen mehrere chinesische Frauen im Alter zwischen 19 und 33 Jahren überwältigt und in deren Wohnung vergewaltigt zu haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt am Freitag gemeinsam mit.

Zuvor soll der 43 Jahre alte chinesische Staatsbürger über die chinesischen Online-Plattformen "Xiaohongshu" und "WeChat" auf Chinesisch Kontakt zu den Frauen aufgenommen haben.

Vier Fälle seit Jahresbeginn

Seit Januar dieses Jahres sind der Polizei insgesamt vier Fälle gemeldet worden, zwei in Frankfurt und jeweils ein Fall in Göttingen und in Mannheim. Die Opfer waren stets chinesische Staatsbürgerinnen.

Der nun Festgenommene soll Interesse an inserierten Wohnungen oder an Übernachtungsmöglichkeiten vorgetäuscht haben, um ein persönliches Treffen in der Wohnung zu vereinbaren. Dort soll es dann zu den sexuellen Übergriffen gekommen sein. In der Kommunikation habe sich der Täter auch als Frau ausgegeben, berichtete die Polizei bereits Ende September, als sie vor dem Täter warnte.

Am Freitag sollte der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.