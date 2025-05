Toppmöller verlängert bei Eintracht Frankfurt - Schulen kämpfen mit Rechtsextremismus

Externer Inhalt

Markenprodukte sind teuer, weshalb häufig zu billigen Imitaten gegriffen wird. Oder dachten Sie, all die Handtaschen mit dem "LV"-Aufdruck da draußen wären Originale für 1.650 Euro?

Die Imitate mögen auf den ersten Blick zwar genauso aussehen wie das Original, sind aber häufig nicht nur schlechter verarbeitet, sondern verwenden auch Materialien, die im Extremfall sogar gesundheitsgefährdend sein können.

Noch ungesünder wird es bei Imitaten von teuren Medikamenten. In der Doku "Billig bis tödlich - Fälschern auf der Spur" geht es um gefälschte Ware: Wo wird sie produziert und wer steckt dahinter? Und wie gefährlich sind solche Produkte? Die Antworten gibt es in der ARD-Mediathek.

Podcast-Tipp: "too many tabs" mit ESC-Special

Heute Abend findet ab 21 Uhr das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2025 in Basel statt. Diesmal werden auch Abor & Tynna, die für Deutschland an den Start gehen, erstmals beim ESC live auf der Bühne zu sehen sein. Die Show wird unter anderem auf ONE und in der ARD-Mediathek ausgestrahlt.

Dort finden Sie auch die Doku "Stefan Raab: Mein ESC. Chefsache Abor & Tynna" , in der Sie Abors und Tynnas Weg vom ersten Casting bis nach Basel verfolgen können.

Auch Caro und Miguel vom Podcast "Too Many Tabs" sind im ESC-Fieber. In der aktuellen Folge widmet sich Miguel mit "Guildo hat euch lieb!" der deutschen Grand-Prix-Revolution schlechthin.

Caro hingegen befasst sich mit dem ESC-Vorentscheid aus dem Jahr 2001, als Michelle mit "Wer Liebe lebt" für Deutschland nach Kopenhagen fuhr. Das Teilnehmerfeld dieses Vorentscheids hätte nämlich nicht bunter sein können. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek.

Eins noch ...

Haben wir nicht alle manchmal solche Tage, an denen wir einfach keine Lust auf unsere Aufgaben haben? An denen wir am liebsten mit einem schlichten "Nö." auf die Aufforderung "Mach doch mal bitte ..." antworten würden?

Meine Kollegin Nazan Gökdemir vom ZDF hat das neulich im "heute journal update" knallhart durchgezogen. Und das sogar live im Fernsehen.

Warum sie so reagiert hat, verrät sie in dem Video übrigens auch. Aber keine Sorge: Die Geschichte dahinter ist nicht so skandalös, wie man jetzt vielleicht denken könnte.

Warum sie so reagiert hat, verrät sie in dem Video übrigens auch. Aber keine Sorge: Die Geschichte dahinter ist nicht so skandalös, wie man jetzt vielleicht denken könnte.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen!

Ihr Sven-Oliver Schibat (hat diesen Dingern noch nie getraut)

Sven-Oliver Schibat