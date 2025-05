Tuta wackelt für das Freiburg-Spiel

Eintracht Frankfurt muss beim Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) möglicherweise auf Abwehrspieler Tuta verzichten. "Bei Tuta müssen wir abwarten - das ist noch nicht 100 Prozent sicher", so sein Trainer Dino Toppmöller am Donnerstag. Der Brasilianer hatte sich beim vergangenen Heimspiel gegen den St. Pauli am Oberschenkel verletzt und musste frühzeitig ausgewechselt werden, noch am Mittwoch trainierte er daher nur individuell. Mit Nnamdi Collins und Aurèle Amenda gäbe es aber für Tuta gleich zwei denkbare Ersatzkandidaten, so Toppmöller. Der Trainer der Eintracht erwartet beim Kopf-an-Kopf-Rennen um die Champions League eine hohe Intensität von seiner Mannschaft: "Was ich und alle am Ende sehen wollen, ist, dass wir den Tank leer fahren."