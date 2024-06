Ermittlungen - Frau in Bad Homburg getötet

Kurzmeldung Ermittlungen - Frau in Bad Homburg getötet

Im Fall der am Sonntag in der Wohnung tot aufgefundenen Frau in Bad Homburg (Hochtaunus) geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus.

Demnach soll ihr 66 Jahre alter Mann sie mit "stumpfer Gewalteinwirkung" getötet haben. Der Mann fuhr anschließend laut Polizei mit dem Auto gegen eine Hauswand und starb.