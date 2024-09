Nach einem Wohnungsbrand in Frankfurt ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes. Ein Mann soll das Feuer vor der Wohnung seines Bruders gelegt haben. Der mutmaßliche Brandstifter starb.

Die Feuerwehr am Einsatzort im Frankfurter Westend.

Die Feuerwehr am Einsatzort im Frankfurter Westend. Bild © 5vision.news

Die Polizei geht nach Angaben vom Mittwoch davon aus, dass der Brand und die anschließende Explosion am Freitagabend im Frankfurter Stadtteil Westend mutwillig herbeigeführt wurden. Bei den beiden verletzten Männern - Brüder im Alter von 28 und 31 Jahren - handelt es sich demnach um die Bewohner der betroffenen Dachgeschosswohnung. Der Jüngere starb später in einem Krankenhaus.

Brandbeschleuniger vor der Wohnung

Der 28-Jährige wird dringend verdächtigt, mit Brandbeschleuniger gezielt vor der Wohnung, in der sich sein Bruder zu diesem Zeitpunkt aufhielt, ein Feuer gelegt zu haben. Das teilte die Polizei nach ersten Ermittlungsergebnissen mit. Demnach wurden Zeugen befragt und die Wohnung wurde von Brandursachenermittlern der Polizei und des Landeskriminalamts untersucht.

Der mutmaßliche Brandstifter zog sich selbst lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er war brennend auf die Straße gelaufen und dann von Passanten gelöscht worden. Der Mann wurde in eine Spezialklinik geflogen. Laut Polizei starb er am Dienstag. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet.

Explosion riss Ziegel aus dem Dach

Seinem älteren Bruder, dessen Fluchtweg durch das Treppenhaus abgeschnitten war, gelang es, sich auf das Dach zu flüchten, von wo ihn Feuerwehrleute verletzt retteten. Zu einer vorherigen Information, wonach eine dritte Person durch Rauchgas verletzt wurde, konnte der Polizei am Mittwoch keine Angaben machen.

Zu dem Brand war es am Freitag gegen 18 Uhr in der Straße "Im Sachsenlager" gekommen. Die Explosion riss Ziegel aus dem Dach und setzte den Dachstuhl in Brand. Das Gebiet um das Haus war zeitweise großräumig abgesperrt.

Weitere Bewohner des dreistöckigen Gebäudes konnten dieses verlassen oder wurden in Sicherheit gebracht. Das Haus war zunächst nicht mehr bewohnbar. Auch einige Wohnungen der Nachbarhäuser wurden durch das Feuer beschädigt.