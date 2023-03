Polizei und Kampfmittelräumdienst am Fundort der Weltkriegsbombe in Hanau-Nordwest

Polizei und Kampfmittelräumdienst am Fundort der Weltkriegsbombe in Hanau-Nordwest Bild © 5VISION.NEWS

In Hanau ist erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der britische 500-Kilo-Sprengkörper im Stadtteil Nordwest soll am Sonntag entschärft werden. Der Evakuierungsradius ist groß.

Schon wieder ein Bombenfund in Hanau! Im Stadtteil Nordwest ist der 500 Kilogramm schwere britische Blindgänger am Donnerstag auf einer Baustelle auf dem Teichwegareal in der Rosenau gefunden worden, wie die Stadt am Abend mitteilte .

Der Kampfmittelräumdienst will die Bombe am Sonntag entschärfen. Von ihr gehe "aktuell keine Gefahr aus, daher entschärfen wir sie auch erst am Sonntag", sagte Sprengstoff-Experte Alexander Majunke laut Stadt.

Evakuierungsradius ein Kilometer

Etwas Vorlauf dürfte nicht schaden, denn von dem ein Kilometer großen Evakuierungsradius sind mehrere Straßen und Einrichtungen betroffen: das Vinzenz-Krankenhaus sowie die Altenheime Martin-Luther, Stadtteilzentrum an der Kinzig, Elisabethenhaus, Domicil Nordstraße und Wohnstift Lortzingstraße.

Evakuierungsradius zur Bombenentschärfung in Hanau-Nordwest Bild © Stadt Hanau

Wann die Evakuierung am Sonntag beginnt, ist noch unklar. Bis Freitagabend soll außerdem klar sein, welche Straßen und Hausnummern genau betroffen sind. Wie viele Menschen ihre Häuser verlassen müssen, war zunächst nicht bekannt.

Kontrollierte Sprengung vor einer Woche

Erst vor gut einer Woche mussten rund 16.000 Hanauerinnen und Hanauer ihre Wohnungen verlassen, nachdem eine 250-Kilo-Fliegerbombe nahe der Innenstadt gefunden worden war. Es kam zu Verzögerungen, weil die Entschärfung nicht funktionierte - die Bombe musste kontrolliert gesprengt werden.

16.000 Menschen betroffen Weltkriegsbombe in Hanau kontrolliert gesprengt Der Kampfmittelräumdienst hat in Hanau eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe erfolgreich gesprengt. Von den Evakuierungen waren 16.000 Menschen betroffen. Die Entschärfung gestaltete sich anders als geplant. Zum Artikel

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen