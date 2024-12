Genehmigungen erteilt Erste Cannabis-Clubs in Hessen dürfen jetzt anbauen

Die erste Genehmigung erhielten die "Broccoli Buddies" im Vogelsbergkreis, kurz darauf folgte das "Go" für einen Anbauverein im Kreis Gießen. Damit dürfen die ersten Vereine in Hessen nun Cannabis anbauen und an Mitglieder ausgeben. Über 20 weitere warten auf eine Zusage.

Die ersten Cannabis-Clubs in Hessen haben die Anbau-Genehmigungen erhalten. Bild © picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Rund fünf Monate nach der Legalisierung des Cannabis-Anbaus in eigens dafür gegründeten Clubs können die ersten zwei hessischen Vereine mit dem Anbau beginnen. Die entsprechenden Anträge seien genehmigt worden, teilte das landesweit zuständige Regierungspräsidium (RP) Darmstadt mit. Seit Anfang Juli können Anbauvereine eine Lizenz für den Cannabis-Anbau beim RP in Darmstadt beantragen. Vereine in Schlitz und Kreis Gießen In der vergangenen Woche erhielt der Verein "Broccoli Buddies" in Schlitz (Vogelsberg) als erster eine Genehmigung, wie das RP Darmstadt bestätigte. Ein zweiter Antrag wurde im Kreis Gießen genehmigt. Um welchen Verein aus welchem Ort es sich dabei handelt, nannte die Behörde zunächst nicht. Insgesamt gingen dem RP Darmstadt landesweit bislang 27 Anträge ein. Zuvor hatten es seitens der interessierten Vereine Kritik an dem langwierigen Genehmigungsverfahren gegeben. Kritik an bürokratischen Hürden Sie warfen den politischen Entscheidungsträgern vor, ihnen zahlreiche und hohe bürokratische Hürden in den Weg zu stellen. Die Genehmigung für den Anbau unterliegt strengen Auflagen. Die Vereine müssen unter anderem die Zahl der Mitglieder angeben sowie die Lage des Grundstücks und die Größe der Anbauflächen und Gewächshäuser benennen. Erforderlich sind Angaben darüber, wie viel Cannabis pro Jahr – getrennt nach Marihuana und Haschisch – angebaut und abgegeben werden soll. Das RP Darmstadt erklärte am Montag auf Nachfrage des hr, dass sich das Genehmigungsverfahren bei vielen Antragsstellern verzögere, weil oftmals unvollständige Unterlagen eingereicht würden. Gemeinschaftlicher Anbau im Verein Seit dem 1. April ist der Konsum von Cannabis in Deutschland mit Einschränkungen im öffentlichen Raum legal. Auch der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis steht nicht mehr unter Strafe. Anbauvereinigungen, auch Cannabis Social Clubs genannt, können seit dem 1. Juli einen Antrag stellen, um Cannabis gemeinschaftlich anzubauen und an Mitglieder des Vereins weiterzugeben.