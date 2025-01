Brand in Restaurant sorgt für hohen Sachschaden

Ein Brand in einem griechischen Restraurant hat in der Nacht in Eschwege für einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich gesorgt.

Ein Brand in einem griechischen Lokal hat in der Nacht zum Donnerstag in Eschwege (Werra-Meißner) für einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich gesorgt. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand, allerdings seien die über dem Restaurant befindlichen Wohnungen nicht mehr bewohnbar, hieß es von der Polizei. Auch in einem benachbarten Haus seien mehrere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Über die Brandursache werde ermittelt.