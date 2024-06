Der Heizsystemehersteller Viessmann meldet für die Produktion an seinem Stammsitz in Allendorf/Eder (Waldeck-Frankenberg) Kurzarbeit an.

Das bestätigte eine Firmensprecherin der "HNA" am Freitag . Die Kurzarbeit sei für die Monate Juli und August geplant. Weitere Entscheidungen über die Inanspruchnahme von Kurzarbeit würden in Abhängigkeit von der Marktsituation getroffen, ergänzte die Sprecherin und fügte an: "Kurzfristig gibt es in Europa etwas Gegenwind."

Bereits im Mai hatten die Konkurrenten Vaillant und Stiebel Eltron Kurzarbeit angemeldet. Viessmann beschäftigt in Allendorf rund 4.000 Menschen.