Rentenversicherung in Hessen deckt etliche Fälle von Schwarzarbeit auf

Die Deutsche Rentenversicherung hat in Hessen 2024 allein wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit 27 Millionen Euro Nachforderungen gegen Unternehmen erhoben.

Bei 150 anlassbezogenen Betriebsprüfungen entspreche dies im Schnitt einer Summe von rund 177.000 Euro, teilte die Versicherung am Freitag mit. Insgesamt wurde demnach 32.000 Betrieben in die Bücher geschaut. Dabei ergaben sich Nachforderungen von 62 Millionen Euro. In den meisten Fällen laufe die Prüfung bereits elektronisch unterstützt ab. Von 2027 an sei das digitale Verfahren für Arbeitgeber verpflichtend.