Fachwerkhaus in Nüsttal in Flammen

Bei einem Brand eines Fachwerkhauses in der Allmuser Straße im Ortsteil Rimmels in Nüsttal (Fulda) sind am Dienstagmorgen alle Etagen erfasst worden.

Veröffentlicht am 05.03.25 um 18:40 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Die Feuerwehr öffnete für die Löscharbeiten das Dach. Die Ursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt, so die Beamten am Mittwoch. Ein 82-jähriger Anwohner kam vorsorglich ins Krankenhaus.