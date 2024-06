Nach einem Lkw-Unfall auf der A3 bei Bad Camberg (Limburg-Weilburg) sind die Aufräumarbeiten beendet. Schäden an der Fahrbahn müssen noch repariert werden.

Der Laster hatte 20.000 Liter Speiseöl geladen und war am Freitag in Brand geraten. Die Brandursache ist noch unklar, verletzt wurde niemand. Teile der Fahrbahn sind durch das Feuer zerstört und müssen repariert werden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.