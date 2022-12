Eine Frau ist mit ihrem Wagen von einer Straße in Eschborn (Main-Taunus) abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die 50-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Straße war knapp zwei Stunden gesperrt.