Eine 64 Jahre alte Radfahrerin ist in Wiesbaden bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine 34 Jahre alte Autofahrerin am Samstag die Tür an ihrem Wagen in dem Moment geöffnet, als die Fahrradfahrerin an dem Auto vorbeifuhr. Die Frau kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik.