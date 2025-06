Fahrscheinkontrolle in Lauterbach eskaliert

Eine Fahrscheinkontrolle in der Hessischen Landesbahn ist am Mittwoch in Lauterbach (Vogelsberg) eskaliert.

Eine 28 Jahre alte Frau, die ohne Fahrkarte unterwegs war, schlug einer 48 Jahre Kontrolleurin ins Gesicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die 28-Jährige ein.