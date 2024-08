Falsche Handwerker haben am Donnerstag einen Senior in Neu-Isenburg (Offenbach) übers Ohr gehauen.

Veröffentlicht am 23.08.24 um 14:33 Uhr

Die drei Unbekannten klingelten beim Rentner und gaben an, dass die Dachrinne seines Hauses erneuert werden müsste, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Trio forderte nach Beendigung der Tätigkeiten fast 10.000 Euro. Der Mann zahlte schließlich 4.000 Euro an die Ganoven, die anschließend mit Autos davonfuhren.