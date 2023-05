Betrüger erbeuten 70.000 Euro in Frankfurt

Betrüger haben Schmuck für 70.000 Euro von einer 76-Jährigen in Frankfurt erbeutet.

Falsche Polizisten behaupteten am Dienstag, die Tochter der Frau habe einen schweren Unfall verursacht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Kaution könne auch mit Schmuck- oder Wertsachen gezahlt werden. Die Frau übergab die Beute an ihrer Haustür.