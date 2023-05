Falsche Polizisten machen reiche Beute in Hadamar

Schmuck im Wert von 10.000 Euro und Bargeld in Höhe von 5.000 Euro haben Trickbetrüger am Samstag in Hadamar (Limburg-Weilburg)von einer 81-Jährigen erbeutet.

Die Betrüger gaben sich gegenüber der Frau als Polizeibeamte aus, die ihre Wertsachen wegen Hinweisen auf einen bevorstehenden Einbruch in Sicherheit bringen wollten. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, fiel der Frau der Betrug erst im Nachhinein auf.