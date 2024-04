Falscher Polizist in Mörfelden-Walldorf festgenommen

Ein 58-Jähriger, der sich in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) als Polizist ausgegeben hat, ist am Dienstag geschnappt worden.

Der Mann wollte einen 87-Jährigen betrügen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der Senior 13.000 Euro abheben wollte, alarmierte die Bank die Beamten. Festgenommen wurde der 58-Jährige an dem Ort, an dem das Geld übergeben werden sollte.