Leere Fanmeile in Frankfurt – das Public Viewing am Abend wurde abgesagt Bild © picture-alliance/dpa

Die Frankfurter Fan-Zone bleibt heute geschlossen. Grund ist eine Unwetterwarnung.

Schlechte Nachrichten für alle, die am Samstag beim Deutschlandspiel auf der Frankurter Fanmeile mitfiebern wollten: Wegen des zu erwartenden schweren Unwetters am Abend bleibt die Fan-Zone am Frankfurter Mainufer am Samstag geschlossen.

"Die Veranstaltungsfläche muss im Vorfeld gesichert werden, dies dauert mehrere Stunden, sodass die Fanzone heute auch vor den erwarteten Unwettern nicht öffnen kann", teilte ein Sprecher des Tourismus + Congress GmbH Frankfurt mit.

