Hier kommt an diesem Samstag kein Besucher rein: geschlossene Fanmeile in Frankfurt

Fanmeile in Frankfurt bleibt wegen Unwetter-Gefahr geschlossen

Die Unwetter-Gefahr macht den Fußballfans in Frankfurt einen Strich durch die Rechnung: Die Fan-Zone bleibt dicht. Damit fällt das Public Viewing zum deutschen EM-Achtelfinale am Mainufer aus.

Schlechte Nachrichten für alle, die am Samstag beim Deutschlandspiel gegen Dänemark auf der Frankfurter Fanmeile mitfiebern wollten: Wegen des zu erwartenden schweren Unwetters am Abend bleibt die Fan-Zone am Frankfurter Mainufer den ganzen Tag geschlossen.

Normalerweise hätte die EM-Fanmeile samt ihrer Stände und Aktionsflächen um 13 Uhr geöffnet. "Die Veranstaltungsfläche muss im Vorfeld gesichert werden, dies dauert mehrere Stunden, sodass die Fanzone heute auch vor den erwarteten Unwettern nicht öffnen kann", teilte ein Sprecher der zuständigen Tourismus + Congress GmbH Frankfurt (TCF) mit.

"Fan-Zone kann nicht sicher betrieben werden"

Der Veranstalter habe die Situation zusammen mit Sicherheitsbehörden und dem Deutschen Wetterdienst (DWD) intensiv beurteilt. Die Fan-Zone in Frankfurt könne "bei diesen Vorhersagen nicht sicher betrieben werden", sagte der TCF-Sprecher. "Wir bedauern das sehr und haben uns, genau wie ihr, auf einen großartigen Fußballabend gefreut."

Nachdem in der Frankfurter Fan-Zone am Freitag vor acht Tagen bei einem heftigen Sturm bereits ein Baum umgekippt war und nur knapp einige verbliebene Fans verfehlt hatte, blieb die Fanmeile bei abendlichen Unwetterwarnungen bereits mehrmals kurzfristig geschlossen.

Wenige Informationen für Fans vor Ort

Am Samstag blieb die Fanmeile mit Gittern abgeriegelt. An den Eingängen und auf dem Gelände waren Polizei und Sicherheitskräfte zu sehen. Während die Stadt Frankfurt auf allen Social-Media-Kanälen über die gesperrte Fan-Zone berichtete, war die Informationslage vor Ort überschaubar: Lediglich auf einem Screen am Eisernen Steg wurde informiert, dass die Fanmeile geschlossen bleibt.

Die Bühne leer, der Bildschirm schwarz Bild © hr

Viele Fußballfans realisierten erst auf Nachfrage bei Ortskundigen, dass die Leinwände damit um 18 und 21 Uhr schwarz bleiben würden. Viele konnten nicht begreifen, warum man nachmittags nicht über die Meile flanieren kann – für das Veranstalter-Motto "Safety first" hatten sie zu diesem Zeitpunkt kein Verständnis.

Polizei: Bitte nicht zur Frankfurter Fanmeile anreisen

Die Polizei Frankfurt richtete sich über die Sozialen Medien an die Fußballfans mit der Bitte, nicht zur Fanmeile zu kommen: "Zu Eurer Sicherheit bitte nicht anreisen."

Die Fanmeile in Frankfurt bietet das größte Public-Viewing-Event in Hessen. Sie ist für bis zu 30.000 Fußballfans ausgelegt.

Schwere Gewitter in ganz Hessen erwartet

Für den Abend und die kommende Nacht warnen Meteorologen vor schweren Gewittern, die Hessen "auf breiter Front" treffen könnten. Die Unwetterfront zieht laut hr-Wetterredaktion von Südwesten auf.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils extrem heftigem Starkregen und Hagel. Es ist daher damit zu rechnen, dass auch in anderen Städten Public-Viewing-Veranstaltungen abgesagt werden.

In Kassel (Nordhessen-Arena) und Darmstadt (Centralstation) werden die Fans das deutsche Achtelfinalspiel gegen Dänemark (21 Uhr) dagegen im Trockenen verfolgen können – beide Veranstaltungen sind überdacht.

