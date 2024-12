Farbschmierereien an Denkmal in Darmstadt

Unbekannte Täter haben das Darmstädter Leibgardistendenkmal am Friedensplatz beschmiert.

Veröffentlicht am 06.12.24 um 14:47 Uhr

Die rote und lila Farbe an dem Denkmal sei am Donnerstagmittag bemerkt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.