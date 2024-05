Ferrari-Fahrer prallt in Mühlheim gegen Ampel

Ein 61 Jahre alter Ferrari-Fahrer hat am Samstagabend in Mühlheim (Offenbach) seinen Wagen zu Schrott gefahren.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war er aus noch unbekannter Ursache in einen Graben geraten und dann gegen eine Ampel geprallt. Der 61-Jährige und seine 51 Jahre alte Beifahrerin kamen verletzt in ein Krankenhaus. Geschätzter Sachschaden: 250.000 Euro.