18-Jährige in Wiesbaden von Exhibitionisten sexuell belästigt

Eine 18-Jährige ist in Wiesbaden von einem Exhibitionisten belästigt worden.

Die junge Frau verließ am späten Samstagabend ein Wohnhaus und sah, wie der 33-Jährige sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die alarmierte Polizei nahm den Mann zwischenzeitlich fest, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.