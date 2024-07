Festnahme am Frankfurter Flughafen - Mörderin muss wieder in Haft

Eine wegen Mordes verurteilte 52 Jahre alte Spanierin ist am Montagabend kurz nach ihrer Ankunft aus Madrid am Frankfurter Flughafen festgenommen worden.

Veröffentlicht am 30.07.24 um 14:55 Uhr

Gegen sie lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor, wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete. Sie war 1994 in Mainz wegen Mordes verurteilt und nach rund der Hälfte der Haftzeit nach Spanien abgeschoben worden. In Deutschland muss sie nun noch eine Restfreiheitsstrafe von 2.146 Tagen verbüßen.