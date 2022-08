Die Polizei im Saarland hat einen 24-Jährigen festgenommen, der wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Hessen mit Haftbefehl gesucht wurde.

Der Mann war nach der Tat am 17. Juli in Rodgau (Offenbach) geflohen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war er bei Verwandten untergetaucht und konnte am Montag gefasst werden.