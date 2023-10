Festnahme nach Raubüberfall in Frankfurt

Kurzmeldung Festnahme nach Raubüberfall in Frankfurt

Die Polizei in Frankfurt hat einen Räuber am Montag in einer Bankfiliale festgenommen.

Der 40-Jährige hatte einer Kundin beim Verlassen der Filiale einen Briefumschlag mit 1.000 Euro entrissen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Flucht stieß er mit einem Kunden zusammen und stürzte zu Boden. Ein Zeuge konnte den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.