Festnahme nach Überfall auf Post in Limburg

Nach dem Überfall einer Postfiliale in Limburg ist am Mittwochabend ein Verdächtiger festgenommen worden.

Veröffentlicht am 07.11.24 um 17:16 Uhr

Der 27- Jährige soll am selben Abend eine Postangestellte bedroht und Bargeld gefordert haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Nachdem er mit einem Auto davongefahren war, nahm die Polizei den Mann in der Nähe seiner Wohnanschrift fest.