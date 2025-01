Festnahme wegen sexueller Gewalt am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen hat die Polizei am Freitag einen 22 Jahre alten Niederländer festgenommen, dem sexuelle Gewalt an einer 15-Jährigen vorgeworfen wird.

Zu den Übergriffen soll es nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei Rostock während seiner Au-Pair-Tätigkeit gekommen sein. Zudem soll er Kinderpornos besessen und verbreitet haben.