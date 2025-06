Festnahmen bei Drogenrazzia in Gießen

100 Einsatzkräfte haben am Dienstag in Gießen sieben Objekte durchsucht und Kokain und Cannabis in nicht geringen Mengen gefunden.

Dazu noch 27.000 Euro Bargeld, gefälschte Pässe, diverse Waffen, darunter eine scharfe Schusswaffe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Gegen vier Beschuldigte wurden Haftbefehle erlassen, sie kamen in Untersuchungshaft.