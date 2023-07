Festnahmen nach Raubüberfall in Borken

Kurzmeldung Festnahmen nach Raubüberfall in Borken

Nach dem Raubüberfall auf eine Drogerie am Montagnachmittag in Borken (Schwalm-Eder) sind am Freitag drei Tatverdächtige festgenommen worden.

Laut Polizei hatten Zeugenaussagen zu den 18, 19 und 20 Jahre alten Männern geführt. Ein Gericht ordnete daraufhin Hausdurchsuchungen an, bei denen die Tatverdächtigen festgenommen wurden.