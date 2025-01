Feuer gelegt in Wiesbadener Amt - 100.000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag einen Raum des Amts für Soziale Arbeit in Wiesbaden in Brand gesetzt und einen Schaden von 100.000 Euro verursacht.

Veröffentlicht am 24.01.25 um 14:40 Uhr









Laut Polizei zerstörte der Täter ein Fenster des Raums im Erdgeschoss und warf einen brennenden Gegenstand hinein. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand auf weitere Gebäudeteile ausweitete. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.