Feuer in Darmstädter Kirche

In einer Kirche in Darmstadt ist aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, entstand das Feuer im Andachtsraum der Kirche. Eine 83 Jahre alte Frau hatte Rauch in der Kirche bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Frau kam vorsichtshalber in eine Klinik.