Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatz in Bad Homburg

Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatz in Bad Homburg Bild © privat

Augenzeugen-Videos: Feuer in Innenstadt von Bad Homburg

Das Feuer war am Dienstagvormittag in der Innenstadt von Bad Homburg ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit vielen Einsatzkräften und zahlreichen Drehleitern im Bereich der Fußgängerzone vor Ort. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Externer Inhalt

Das Feuer brach gegen 10.30 Uhr in einem ehemaligen Kinogebäude aus, in dem sich nun Gaststätten befinden. Umliegende Häuser mussten evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte.

Verletzte gibt es nicht. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle, so die Beamten. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag an.

Anwohnerinnen und Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache und weitere Einzelheiten sind noch unklar.

Rauchsäule über der Innenstadt von Bad Homburg Bild © hr