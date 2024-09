Nach einem Brand in Bad Homburg droht einem 100 Jahre alten Gebäude der Abriss. Eine hohe Rauchsäule war über der Innenstadt zu sehen. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Das Feuer war am Dienstagvormittag in der Innenstadt von Bad Homburg ausgebrochen. Es brannte in einem ehemaligen Kino, in dem sich nun Gaststätten befinden. Die Feuerwehr war in der Spitze mit rund 200 Kräften im Bereich der Fußgängerzone im Einsatz, wie die Stadt mitteilte. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Umliegende Häuser mussten evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nicht. Anwohnerinnen und Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nachlöscharbeiten dauern an

Am frühen Abend sagte eine Polizeisprecherin, der Brand sei unter Kontrolle. Wegen einzelner Glutnester dauerten die Nachlöscharbeiten länger an. In der Nacht zum Mittwoch war das Feuer dann endgültig gelöscht.

Nach Angaben der Stadt droht dem 100 Jahre alten Gebäude der Abriss, weil es so stark beschädigt sei. Die Brandursache und weitere Einzelheiten waren am späten Dienstagabend noch nicht bekannt.

