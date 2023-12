Feuer in Schlafzimmer ausgebrochen - Brand in Tann

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstagmorgen in Tann in der Rhön (Fulda) in einem Wohnhaus ein Brand entfacht.

Laut Polizei brach das Feuer im Schlafzimmer aus. Die 77 Jahre Bewohnerin des Hauses konnte sich selbst retten. Die Wohnung war zunächst unbewohnbar. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.