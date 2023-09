Feuer in Wetzlarer Kirche gelegt

Zwei Jugendliche sollen in einer Kirche in Wetzlar-Niedergirmes ein Feuer gelegt haben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zündeten sie am Dienstagabend eine Altarkerze an, verbrannten eine Bibel und die Altardecke. Auch ein Holzaltar habe gebrannt. Zwei Mitarbeiter löschten das Feuer.