Nicht einsatzfähig Einbruch in Feuerwache in Darmstadt

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Feuerwache in Darmstadt-Eberstadt eingebrochen.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag stahlen sie Werkzeuge aus zwei Löschfahrzeugen. Infolge der verursachten Schäden sei die Feuerwache mehrere Stunden lang nicht einsatzfähig gewesen. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro.